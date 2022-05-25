Anasayfa Video Galeriler Gündem Selçuk Bayraktar Rus savaş uçağıyla uçtu! Selçuk Bayraktar Rus savaş uçağıyla uçtu! 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 15:45 Azerbaycan'da TEKNOFES'te katılan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628e24fedd73d91bad4ab883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor ''Çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar'' İstanbul'da ilginç sosyal deney: ''Kilometre başına 1.600 TL ödedi'' İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu Arto'nun, Murat Boz için ''eşcinsel'' iması ortalığı karıştırdı Türkiye'ye yeni yangın söndürme uçakları geldi Bu sahile girmek yasak! Cezası tam 109 bin TL