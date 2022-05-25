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Selçuk Bayraktar Rus savaş uçağıyla uçtu!

Azerbaycan'da TEKNOFES'te katılan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Rus yapımı savaş uçağı MiG-29 ile uçtu.

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