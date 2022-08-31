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  4. Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi. En ufak bir engellemenin tüm projeleri yok etmeye yeteceğini söyleyen Bayraktar "Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum." diye konuştu.

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