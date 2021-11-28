Anasayfa Video Galeriler Gündem Selçuk Bayraktar'dan mesai arkadaşına veda! Son görüşmelerini anlattı Selçuk Bayraktar'dan mesai arkadaşına veda! Son görüşmelerini anlattı 28 Kasım 2021 Pazar Saat: 17:25 BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, önceki gün trafik kazasında hayatını kaybeden BAYKAR mühendisi Tarık Kesekçi'nin cenazesine katıldı. Bayraktar, Kesekçi ile olan son diyaloğunu anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61a39160b3e9ca41d025bfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Bugün yaşadığımız ekonomik tablo planlı bir soygundur'' Ankara'da 13 yaşındaki kıza kan donduran istismar Hüseyin Çelik: ''Atatürk dini kullanıp insanların kendisine biat etmesini istiyordu'' Kar kapıya dayandı! Yeni haftada hava buz kesecek Bakanlığın organizasyonunda dansöz mü oynatıldı? Bakanlıktan açıklama Türkiye'nin son ''dansçı'' ayısıydı... Elveda Brütüs! ''Açılın ben doktorum!'' 30 bin feet yükseklikte hayat kurtaran müdahale Canlı yayında dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Aday olmayacak!'' Meclis'te olay sözler: ''Yargıya müdahale edenin Allah belasını versin mi?''