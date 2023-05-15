Anasayfa Video Galeriler Gündem Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama 15 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 12:20 BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, 'Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun..." paylaşımında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6461f95fc8c1cf637b090723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Devlet hastanesinde yangın paniği YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz'' YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı 6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması İstanbul Fatih'te silah sesleri Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı