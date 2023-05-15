  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama

Selçuk Bayraktar'dan seçim sonrası ilk açıklama

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, 'Yeni bir şafağa daha uyandık. Yerin, göklerin, anın, geçmiş ve geleceğin, kader ve imtihanın yaratıcısı Rabbimize sonsuz şükürler olsun..." paylaşımında bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Devlet hastanesinde yangın paniği
YSK Başkanı son oy oranlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Birinci turda biteceğine inanıyoruz''
YSK Başkanı Yener son sonuçları açıkladı
6'lı Masa liderlerinden ortak açıklama: Bu seçimi ikinci turda mutlaka kazanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması
İstanbul Fatih'te silah sesleri
Ahmet Hakan'dan elektronik sigara ile canlı yayına takıldı