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  4. Selçuk Bayraktar'dan tazminat açıklaması: Burs olarak vereceğiz

Selçuk Bayraktar'dan tazminat açıklaması: Burs olarak vereceğiz

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB’den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davalardan kazanılan tazminatların öğrencilere burs olarak verileceğini açıkladı.

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