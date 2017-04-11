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  3. 11 Nisan 2017 20:50

Selçuk Kaymakamı trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir’de Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı’nın içerisinde bulunduğu resmi aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, kaymakamla beraber 2 kişi yaralandı.

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