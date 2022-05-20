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  4. Selçuk Tepeli canlı yayında çileden çıktı: Kalem fırlatıp bardak kırdı

Selçuk Tepeli canlı yayında çileden çıktı: Kalem fırlatıp bardak kırdı

FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, köylülerin tarlalarına el koyulmasıyla ilgili haberin sonunda sinirlenerek kalem fırlatıp bardak kırdı.

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