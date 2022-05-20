Anasayfa Video Galeriler Gündem Selçuk Tepeli canlı yayında çileden çıktı: Kalem fırlatıp bardak kırdı Selçuk Tepeli canlı yayında çileden çıktı: Kalem fırlatıp bardak kırdı 20 Mayıs 2022 Cuma Saat: 20:40 FOX TV ana haber sunucusu Selçuk Tepeli, köylülerin tarlalarına el koyulmasıyla ilgili haberin sonunda sinirlenerek kalem fırlatıp bardak kırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6287d2862608eb40f740f5a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan müteahhidi fena terletti: ''Ne diyor bu ya?'' Okul müdürünün engelli memura tokat Selin yıktığı Bozkurt'ta son durum böyle görüntülendi İstanbul'da oyun parkında korku dolu anlar kamerada Sokak köpekleri anaokulu öğrencisine dehşeti yaşattı Rusya, Ukrayna'da yine sivilleri vurdu: 13 ölü Kırmızı ışıkta dehşet anları kamerada İmamoğlu'ndan miting çağrısı: ''Eğer milletin sesi çıkmazsa...'' Mezarlıkta dehşet! Kız arkadaşını boğazından kendini bacağından bıçakladı