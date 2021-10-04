Anasayfa Video Galeriler Gündem Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi: Ferdi Tayfur'u arayıp... Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi: Ferdi Tayfur'u arayıp... 04 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 15:55 Selçuk Ural'ın arabesk müzik dinleyenlere yönelik açıklamalarına, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucularından tepki geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615af9d30963e13eaa1b1d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin'in ''durdurulamaz'' dediği füze denizaltından ateşlendi 2 bin yıllık bedduayı görenler gözlerine inanamıyor İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Polis gelince ateşe verdiler Eminönü İskelesi'nde bir tarih bulundu İstanbul'a su sağlayan iki baraj kurudu Türkiye'nin en sevimli canlılarının ''drone'' şaşkınlığı kamerada Yeşilçam'ın Sultanı'ndan İmamoğlu'na ''okul'' teşekkürü Hamile kadın komşusuna hayatının şokunu yaşattı İstanbul'da göktaşı paniği! Geceyi gündüze çevirdi