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  4. Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi: Ferdi Tayfur'u arayıp...

Selçuk Ural'a 'kıro' tepkisi: Ferdi Tayfur'u arayıp...

Selçuk Ural'ın arabesk müzik dinleyenlere yönelik açıklamalarına, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının sunucularından tepki geldi.

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