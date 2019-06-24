Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
24 Haziran 2019 15:40
Selde kaybolan 2 kişinin aramalarına devam ediliyor
Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi’nde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışmalar 6. gününde de sürüyor. 8 kişinin ölümü 2 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri arasında jandarmanın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına (JÖAK) bağlı...