Anasayfa Video Galeriler Gündem Selde kaybolan bebekten 5 gün sonra acı haber Selde kaybolan bebekten 5 gün sonra acı haber 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 10:35 Güncelleme: 08 Eylül 2023 Cuma 10:35 Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin 5. gün cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64facecd6250e42cd8067883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nicolas Pepe imza için İstanbul'da Kayseri'de 3 katlı binada korkutan yangın Lunaparkta korkutan anlar! Metrelerce yüksekten aşağı düştü Canlı yayında utandıran iç çamaşırı kazası Yabancı uyruklular yine dehşet saçtı: Yaralılar var Taksi şoförüne öldüresiye borç dayağı kamerada İBB'den yürüyen merdiven sabotajına ikinci suç duyurusu Annesini balkından atmaya çalıştı! Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi