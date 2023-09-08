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Selde kaybolan bebekten 5 gün sonra acı haber

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Aksaray'daki selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin 5. gün cansız bedenine ulaşıldı.

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