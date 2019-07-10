Selde mahsur kalan öğrenciler nehre gerilen iple kurtarıldı
10 Temmuz 2019 16:00
Selde mahsur kalan öğrenciler nehre gerilen iple kurtarıldı
Tayland’ın Tak eyaletinde şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalan 20’den fazla öğrenci ve öğretmen nehir üzerinde ip gerdirilerek kurtarıldı. Tayland’ın Tak eyaletine bağlı Tha Song Yang ilçesinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalan 20’den fazla öğrenci ve öğretmen kurtarıldı. Öğrenci ve öğretmenler kurtarma operasyonu için...