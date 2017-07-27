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  3. 27 Temmuz 2017 20:15

Selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı

Aksaray'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı.

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Sefaköyde araçların içini su bastı
Sefaköyde araçların içini su bastı
Video Galeri
Pendikte ağaçlık alanda ceset bulundu
Pendikte ağaçlık alanda ceset bulundu
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E-5i su bastı, trafik durdu
E-5i su bastı, trafik durdu
Video Galeri
Kendini patlatan DEAŞlı teröristin eşinden çarpıcı iddialar
Kendini patlatan DEAŞlı teröristin eşinden çarpıcı iddialar
Video Galeri
İstanbulda beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi
İstanbulda beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi
Video Galeri
Yemek siparişi verdikten sonra bir şarjör mermi yedi
Yemek siparişi verdikten sonra bir şarjör mermi yedi
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