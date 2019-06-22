Selden dolayı tonlarca ağaç Sapanca Gölüne sürüklendi
22 Haziran 2019 17:55
Selden dolayı tonlarca ağaç Sapanca Gölüne sürüklendi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme bölgesinde dün meydana gelen selde suların sürüklediği ağaç parçaları Sapanca Gölünün kıyı kesimini doldurdu. Amfibi araçla temizlik çalışması başlatan belediye ekipleri gölden 100 tondan fazla atık topladı. Kartepe Eşme Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan sel baskını D-100 karayolu iki yönlü de ulaşıma kapanmasına, Kocaeli-Sakarya arasındaki ulaşımın...