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Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı

Avusturya’nın Almanya sınırında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

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