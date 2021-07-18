Anasayfa Video Galeriler Gündem Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı 18 Temmuz 2021 Pazar Saat: 21:45 Avusturya’nın Almanya sınırında sağanağın yol açtığı sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f476c8ecf035597e5f0303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Övüç'ün oğlu Burakcan'dan bir skandal daha! Formula 1'de korkunç kaza İstanbul'da 2 kardeş ölüme böyle gitti Akın akın geldiler! Tatil cennetine 75 bin araç giriş yaptı Zırhlı otomobildeki gizli bölme şoke etti İstanbul'da iğrenç olay! Çocuk tacizcisine meydan dayağı Beslediği keçisiyle böyle pazarlık yaptı CHP'li milletvekillerinden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kabrine ziyaret Ünlü sanatçı ve usta makyöz Suzan Kardeş bayramda Redcet'te