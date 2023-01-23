Anasayfa Video Galeriler Gündem Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 00:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sahne aldığı mekandaki kostümü ve çılgın dansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cda9c01822a903a96aa2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü Meral Akşener'den 4'ncü seçim videosu: ''Ne lanet bir zamandayız!'' Erdoğan seçim için net tarih verdi: ''Yetkimi kullanacağım'' Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi İstanbul'da ''Kiramızı ödeyemiyoruz'' eylemi Oğlu tarafından bıçaklanan kadın canını zor kurtardı Davos'ta İngilizce konuşan Babacan, sosyal medya gündem oldu