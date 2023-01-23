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Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sahne aldığı mekandaki kostümü ve çılgın dansıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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