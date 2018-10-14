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  3. 14 Ekim 2018 13:16

Selfie'ye bir kurban daha ! Saniye saniye kamerada

Panama’da selfie çekerken bir binanın 27. katından düşen 27 yaşındaki turist hayatını kaybetti.

Bilgin Pro
Video Galeri
O kamyon kaldırıldı
O kamyon kaldırıldı
Video Galeri
Panama’da selfie faciası
Panama’da selfie faciası
Video Galeri
Öğrencilere ders verirken ürettiği şampuanı yedi
Öğrencilere ders verirken ürettiği şampuanı yedi
Video Galeri
Organik yüz kremini kameraların önünde yedi
Organik yüz kremini kameraların önünde yedi
Video Galeri
Görgü tanığı katliam gibi kazayı anlattı
Görgü tanığı katliam gibi kazayı anlattı
Video Galeri
Ölü sayısı 22’ye yükseldi
Ölü sayısı 22’ye yükseldi
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