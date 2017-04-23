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  3. 23 Nisan 2017 22:50

Selimiye Camiinde Miraç Kandili coşkusu

Edirne’de, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Miraç Kandili'nde doldu taştı.

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