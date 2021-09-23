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Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor

Marmaris turizminin son yıllardaki parlayan yıldızı Selimiye ilk kez bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Selimiye Plaj Voleybolu turnuvası 30 Eylül-3 Ekim tarihinde düzenlenecek.

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