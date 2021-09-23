Anasayfa Video Galeriler Gündem Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor 23 Eylül 2021 Perşembe Saat: 15:50 Marmaris turizminin son yıllardaki parlayan yıldızı Selimiye ilk kez bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Selimiye Plaj Voleybolu turnuvası 30 Eylül-3 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614c78168b2f3d29fe5a1bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''iyi insanlar hala varlar'' dedirten yardım anı kamerada Serdar Ortaç'tan Beşiktaş için büyük terbiyesizlik: ''Ağzına sı.tı!'' Kılıçdaroğlu hakkında olay iddia: ''Hakkında çok can alıcı bir dosya var'' İstanbul'da büyük kaza! D-100 otoyolu kapandı Manavgat'ta orman yangını Görenler armut sanıyor ama aslında onlar domates Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin yüzde 95'i tamamlandı İstanbul'da kripto para operasyonu! AYlık kazançları şoke etti AK Parti'nin kurucu isminden sert çıkış: ''Yağmacı ve talancı iktidar''