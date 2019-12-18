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  3. 18 Aralık 2019 21:20

Selin Cigerci suskunluğunu bozdu !

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından çıkan olayların başrollerinden olan Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci olayla ilgili açıklama yaptı.

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