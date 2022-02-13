  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov

Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov

Lerzan Mutlu uzun süre sonra Beşiktaş’ta bulunan bir mekânda sahne alırken, ilerleyen saatlerde Selin Ciğerci ve Mutlu'nun dans şovu seyircileri coşturdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti…
Prof. Dr. Şen ile Dr. Epözdemir canlı yayında birbirine girdi
Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın bu sahneleri olay oldu
Barajın ortasında ölüm kalım savaşı
''Enflasyonla Mücadele Timi'' denetimleri başlıyor
İstanbul'da silahlı çatışma: 4 yaralı, 2 gözaltı
Maske Kimsin Sen'in finaline Eda Ece'nin bu sözleri damgasını vurdu
Bir kadın cinayeti daha! Polis memuru dehşet saçtı! Kurşun yağdırdı
Samsun'da Türk bayraklı Rusya protestosu