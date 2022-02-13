Anasayfa Video Galeriler Gündem Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov Selin Ciğerci ve Lerzan Mutlu'dan olay yaratan ''oryantal'' şov 13 Şubat 2022 Pazar Saat: 13:25 Lerzan Mutlu uzun süre sonra Beşiktaş’ta bulunan bir mekânda sahne alırken, ilerleyen saatlerde Selin Ciğerci ve Mutlu'nun dans şovu seyircileri coşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6208dc9e32d2b706ba6e4ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akılalmaz anlar: Borcunu böyle tahsil etti… Prof. Dr. Şen ile Dr. Epözdemir canlı yayında birbirine girdi Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın bu sahneleri olay oldu Barajın ortasında ölüm kalım savaşı ''Enflasyonla Mücadele Timi'' denetimleri başlıyor İstanbul'da silahlı çatışma: 4 yaralı, 2 gözaltı Maske Kimsin Sen'in finaline Eda Ece'nin bu sözleri damgasını vurdu Bir kadın cinayeti daha! Polis memuru dehşet saçtı! Kurşun yağdırdı Samsun'da Türk bayraklı Rusya protestosu