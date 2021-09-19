Anasayfa Video Galeriler Gündem Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim 19 Eylül 2021 Pazar Saat: 11:25 Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, önceki akşam Kuruçeşme arenada Gülben Ergen'i izlemeye geldi. Ciğerci, evliliğe dair açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6146f40057dcc57a2a55ef33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere şarkı söyledi İstanbul'un göbeğinde ''cam silici'' terörü Trafik canavarının ''drifti'' mağazada bitti Ersan Şen ile Cem Küçük, yine anlaşamadı Cem Küçük'ten canlı yayında inciler! Kendisine güldürdü Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci, Yalancı dizisiyle sosyal medyayı salladı