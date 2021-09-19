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  4. Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim

Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim

Geçtiğimiz hafta futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, önceki akşam Kuruçeşme arenada Gülben Ergen'i izlemeye geldi. Ciğerci, evliliğe dair açıklamalarda bulundu.

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