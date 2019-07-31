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  3. 31 Temmuz 2019 10:32

Selin Ciğerci'den olay dans videosu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, Hadise ve Ebru Polat'ın ardından Reynmen'in Ela şarkısında dans etti. Ciğerci'nin dans videosu başta Demet Akalın olmak üzere izleyenleri kahkahaya boğdu.

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