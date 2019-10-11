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  3. 11 Ekim 2019 10:55

Selin Ciğerci'yi ailesinden istemeye böyle gitti

Selin Ciğerci evlilik sürecine dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Gökhan Çıra’ya mesaj atan bir kadını instagram hesabından deşifre eden Ciğerci, evlilik hazırlıklarını sürdürüyor.

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