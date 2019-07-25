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  3. 25 Temmuz 2019 17:25

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı plajlar tatilcilerle dolmaya başladı

Selin vurduğu Düzce’nin Akçakoca ilçesinde plajlarda bir yandan selin sürüklediği ağaç ve çöpler temizlenirken, diğer yandan ise vatandaşlar denizde güneşin tadını çıkarttı. Tatilcilerin yavaş yavaş doldurmaya başladığı plajlar havadan görüntülendi. Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağış sonrasında selin vurduğu Akçakoca ilçesinde hayat normale dönüyor. Selin derelerden...

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