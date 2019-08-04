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  3. 04 Ağustos 2019 11:35

Selin Karadeniz kıyılarına getirdiği atıklar temizleniyor

Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 18 Temmuz’da yaşanan selde, sel sularının Karadeniz’e sürüklediği yabancı maddeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Düzce’de meydana gelen sel ve su baskınlarında deniz kenarına sürüklenen ağaçlar, çöpler başta olmak üzere birçok yabancı madde Karadeniz’e karıştı. Karadeniz’e sürüklenen çöpler Akçakoca...

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