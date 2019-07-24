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  3. 24 Temmuz 2019 16:25

Selülitlerinin olmadığını göstermek için bacaklarını açtı

Yaz aylarını tatil yaparak geçiren şarkıcı Lerzan Mutlu, bacaklarında selülit olmadığını göstermek için bacaklarını açmayı tercih etti. Mutlu giydiği yeşil elbisesiyle bacak şov yaptı.

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