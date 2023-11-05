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Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay tepki

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CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisiyle karşılaştı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle tokalaşan Özgür Özel'e, ''Özgür Bey bağırmanız hoş değil.'' dediği duyuldu.

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