Anasayfa Video Galeriler Gündem Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay tepki Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay tepki 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 11:50 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 11:50 CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun tepkisiyle karşılaştı. Selvi Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle tokalaşan Özgür Özel'e, ''Özgür Bey bağırmanız hoş değil.'' dediği duyuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6547575a9d96aa015a43e653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu Polat çifti ve Sıla Doğu tutuklandı İnlerine girildi! 18 bin 500 jandarmayla dev operasyon