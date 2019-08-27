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  3. 27 Ağustos 2019 18:35

Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ’Kıran Operasyonu’ kapsamında etkisiz hale getirilen 8 teröristin operasyon görüntüleri kameraya yansıdı. İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van’da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan ’Kıran Operasyonu’nda 24-25 Ağustos’ta Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgesinde insansız hava...

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