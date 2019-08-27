Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
27 Ağustos 2019 18:35
Şemdinli’de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ’Kıran Operasyonu’ kapsamında etkisiz hale getirilen 8 teröristin operasyon görüntüleri kameraya yansıdı. İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van’da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan ’Kıran Operasyonu’nda 24-25 Ağustos’ta Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgesinde insansız hava...