Anasayfa Video Galeriler Gündem Semih Öztürk'ten canlı yayında olay sözler Semih Öztürk'ten canlı yayında olay sözler 25 Haziran 2021 Cuma Saat: 14:50 Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü, yıllar önce katıldığı ve bu sayede tanındığı 'Survivor' yarışmasıyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla, Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ü kızdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d5c312c47440044714f573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Büyükşen çifti cinayeti için özel ekip kuruldu Kömür tozu ilçenin kabusu oldu Delta varyantı bir ilimizde daha görüldü! 56 kişi karantinada Kerimcan Durmaz'dan Uçaktaki iğrenç paylaşımı için olay sözler Kıskançlık krizine giren Şevval Şahin’in eski sevgilisi yeni sevgilisini denize attı İstanbul'da intihar girişiminde ortalık birbirine girdi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali sonrası izleyiciyi üzen veda İstanbul'da çevreyolunda bir faciadan dönüldü Korkunç cinayet, misafirler kokudan şüphelenince ortaya çıktı!