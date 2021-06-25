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Semih Öztürk'ten canlı yayında olay sözler

Survivor'un eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü, yıllar önce katıldığı ve bu sayede tanındığı 'Survivor' yarışmasıyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla, Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ü kızdırdı.

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