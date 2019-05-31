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  3. 31 Mayıs 2019 17:38

Semt pazarında keyifli diyalog: ''Alooo İmamoğlu sen misin ?"

31 Mart seçimlerinden sonra mazbatası iptal edilen CHP'nin İBB Başkan adayı İmamoğlu, semt pazarındayken yaşlı bir teyzeyle ilginç bir diyalog yaşadı.

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