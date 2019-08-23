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  3. 23 Ağustos 2019 07:45

Sen Anlat Karadeniz'denm ilk fragman

Sen Anlat Karadeniz dizisinin merakla beklenen 3. yeni sezon tarihi belli oldu. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon 54. bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

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