Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü''nün sinema uyarlaması Netflix'e geliyor ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü''nün sinema uyarlaması Netflix'e geliyor 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 11:50 Yılmaz Erdoğan'ın en bilinen ve yıllarca kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? film formatında Netflix'e geliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60585a728d96c20a5b4c4d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul’da da hissedildi İstanbul Barajları'ndan bir iyi haber daha! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul’da da hissedildi Koronavirüs çıktı, grip vakaları ciddi oranda azaldı İstanbul'da sürücüleri çıldırtan olay! HES kodu uyarısı yapan kişiyi bıçakladı! PKK'lı 3 terörist daha öldürüldü İstanbul'da koronavirüs halayı kamerada İstanbul'da 1.1 milyon TL'lik operasyon!