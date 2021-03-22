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''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü''nün sinema uyarlaması Netflix'e geliyor

Yılmaz Erdoğan'ın en bilinen ve yıllarca kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? film formatında Netflix'e geliyor.

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