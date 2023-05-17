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  4. Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor

Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dansöze para taktığı için eşinin boşanma davası açtığı bir kişi, pankartla eşinden özür diledi.

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