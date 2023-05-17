Anasayfa Video Galeriler Gündem Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor Sen misin dansöze para takan! Trafikte böyle geziyor 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 07:35 Muğla’nın Bodrum ilçesinde dansöze para taktığı için eşinin boşanma davası açtığı bir kişi, pankartla eşinden özür diledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6464598910c1795a5d600033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da çöpe bulunan yırtık kimlerin sırrı çözüldü YSK önünde gözaltılar var Geceyarısı şimşekler geceyi gündüze çevirdi Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı Çanakkale'da tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı'' İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı