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  3. 26 Temmuz 2019 09:22

''Sen ne biçim ülkücüsün'' deyip saldırdı ! Sosyal medyayı karıştıran video

Sosyal medyada paylaşılan bir video gündeme bomba gibi düştü. Videoda bir kişinin, yanında oturan kişiye ''Sen ne biçim ülkücüsün'' deyip yumruk atttığı görülüyor.

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