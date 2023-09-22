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  4. Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor''

Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor''

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, ''EYT'yi cebine koyan arkadaşımızın g.tü başı oynamaya başladı'' çıkışıyla tepki çekti.

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