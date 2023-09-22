Anasayfa Video Galeriler Gündem Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor'' Sendika yöneticisinden skandal ifadeler: ''EYT'linin g.tü başı oynuyor'' 22 Eylül 2023 Cuma Saat: 12:00 Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, ''EYT'yi cebine koyan arkadaşımızın g.tü başı oynamaya başladı'' çıkışıyla tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650d57aa2c21fb22370a1ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatay’da kalıcı konutların son hali görüntülendi Manisa'de 2 bin 500 yıllık tarihi keşif Hudutsuz Sevda dizisinde tecavüz sahnesine tepki yağıyor Nevşehir'de büyük yangın! Hava balonları ile havaya yükseldi Dev bina kağıt gibi dümdüz oldu Akşener'e İmamoğlu ve Yavaş sorusu: ''Blöf mü yapıyorsunuz?'' Bir ilimiz bu el ilanını konuşuyor: ''Bu 2 köpeği görürseniz...'' Karabağ'da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi