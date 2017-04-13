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  3. 13 Nisan 2017 19:50

Senegalde yangın: 22 ölü

Senegal'de Müslümanların her yıl düzenlediği "Daaka" dini etkinliğinin yapıldığı alanda çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetti.

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Lyon Stadı çevresinde ortalık karıştı!
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Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
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Topbaş, Silivri metro projesini açıkladı: “Silivriye 32.5 kilometre gelecek”
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Tırdaki yüklerin üzerinde otomobil taşıdı
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Canlı yayının ortasına daldı, başkandan yardım istedi
Canlı yayının ortasına daldı, başkandan yardım istedi
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Down sendromlu Sude yunus polisi oldu