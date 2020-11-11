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  3. 11 Kasım 2020 12:15

Şener Şen koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu Şener Şen'in koronavirüse yakalandığını öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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