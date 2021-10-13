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  4. ''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt

''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt

Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in sözlerine yanıt verdi.

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