Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt ''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt 13 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 23:55 Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in sözlerine yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616747c7c630834403794763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası Emekli Korgeneral Karakuş: ''1 Türk pilotu, 26 ABD uçağını düşürdü'' ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı Cezayı duyunca fenalık geçirdi Bahçeli, Millet İttifakı'nı bombaladı: ''Birbirlerine tuzak kuruyorlar'' Komşuda şiddetli deprem! Türkiye'de de hissedildi Nereyi kazsan tarih fışkırıyor! Haydarpaşa Garı'nda yeni keşif