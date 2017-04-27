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KARADENİZ'DE CAN PAZARI ! İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
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  3. 27 Nisan 2017 15:20

Şenkayada çatışma: 1i ağır 3 asker yaralı

Erzurum’un Şenkaya ilçesi ile Ardahan Göle arasında Ormanlı köyü mevkiinde güvenlik güçleri ile teröristler arsında çıkan çatışmada 1'i ağır 3 asker yaralandı.

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