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Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da kendisini bir kavganın ortasında buldu.

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