Anasayfa Video Galeriler Gündem Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi Şenol Güneş Trabzon'da kavgaya denk geldi 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 15:25 A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da kendisini bir kavganın ortasında buldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62da973acaf95766e31dae73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı İşte İstanbul'da yakalanan o İranlı casuslar Cem Adrian Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi için söyledi DEAŞ saflarında çatışan 10 kişi yakalandı Yüzüne kimyasal atılan Merve dehşeti anlattı İstanbul'da kaçak muayenehaneye baskın: Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ele geçirildi Kuruyan Marmara Gölü böyle kurtarılacak İstanbul'da olaylı yıkım: Silah sesleri yükseldi!