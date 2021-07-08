  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu''

Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu''

Şenol Güneş'in basın toplantısına eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin damga vurdu. Sert eleştiriler ve sorular yönelten Tümer Metin ile Güneş arasında gerginlik yaşandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İmamoğlu Kanal İstanbul'un geçeceği gizli cennete gidip uyardı
Tosuncuk 640 bin dolarlık süper lüks aracının akibeti belli oldu
İstanbul'da aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar
Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Uzman isim uyardı: Hastaneye başvurun
İstanbul'da dehşet veren anlar! Alev topunun içinde kaldılar!
Yanından geçerken hapşıran kişiyi bıçakladı
Genç girişimci, Japonya'dan getirip, masajla büyütüp, kilosunu 10 bin TL'ye satıyor
Milli sporcu Deniz Saypınar kıyafeti çok açık diye uçağa alınmadı
İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var