Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu''

Şenol Güneş'in basın toplantısına eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin damga vurdu. Sert eleştiriler ve sorular yönelten Tümer Metin ile Güneş arasında gerginlik yaşandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e6f4adc8ca414d415b4d73" allowfullscreen></iframe>