Anasayfa Video Galeriler Gündem Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu'' Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu'' 08 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 15:50 Şenol Güneş'in basın toplantısına eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin damga vurdu. Sert eleştiriler ve sorular yönelten Tümer Metin ile Güneş arasında gerginlik yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e6f4adc8ca414d415b4d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamoğlu Kanal İstanbul'un geçeceği gizli cennete gidip uyardı Tosuncuk 640 bin dolarlık süper lüks aracının akibeti belli oldu İstanbul'da aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Sivrisinek ısırığı deyip geçmeyin! Uzman isim uyardı: Hastaneye başvurun İstanbul'da dehşet veren anlar! Alev topunun içinde kaldılar! Yanından geçerken hapşıran kişiyi bıçakladı Genç girişimci, Japonya'dan getirip, masajla büyütüp, kilosunu 10 bin TL'ye satıyor Milli sporcu Deniz Saypınar kıyafeti çok açık diye uçağa alınmadı İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var