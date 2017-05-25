  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Mayıs 2017 10:50

Sera Gölü çöplerle boğuşuyor

Trabzon’un önemli turizm merkezlerinden biri olmaya aday olan ve kirlenmemesi için milyonluk yatırımın yapıldığı Sera Gölü misafirlerini üzerindeki çöpler ve kötü bir görüntü ile karşılıyor.

Video Galeri
O 'magandalar' serbest
O 'magandalar' serbest
Video Galeri
Kuşadasında bir otomobile yat çarptı
Kuşadasında bir otomobile yat çarptı
Video Galeri
Dalgınlığının kurbanı oluyordu
Dalgınlığının kurbanı oluyordu
Video Galeri
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 9 yaşında
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 9 yaşında
Video Galeri
Washingtonda kamyon dehşeti
Washingtonda kamyon dehşeti
Video Galeri
Defalarca takla attı
Defalarca takla attı