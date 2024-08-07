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  4. Serada 20 TL, markette 80 TL satılıyor

Serada 20 TL, markette 80 TL satılıyor

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Hatay'da serada muz hasadı devam ediyor. Serada 20-25 TL'den satılan muzun kilosu markette 50-80 TL arasında alıcı buluyor. Üreticiler bu durumun kendilerini üzdüğünü belirtti.

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