Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü
23 Mayıs 2019 17:10
Serasını sulamak için açtığı sondaj kuyusundan alev püskürdü
Antalya’nın Elmalı İlçesi’nde bir çiftçinin serasının sulamak için açtırdığı sondaj kuyusunda sıkışan metan gazı bir anda alev olarak dışarı çıktı. Çiftçinin çeşme hortumu ile söndürmeye çalıştığı ve söndüremediği alevler daha sonra kendiliğinden söndü. Olay, Elmalı İlçesi Eymir Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede çiftçilik ile geçimini sağlayan Necati Özdemir, serasını sulamak için sondaj...