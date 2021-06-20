Anasayfa Video Galeriler Gündem Seray Sever de ''bikini sezonunu'' açtı Seray Sever de ''bikini sezonunu'' açtı 20 Haziran 2021 Pazar Saat: 21:30 Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çektiği videoyu paylaşınca beğeni topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cf894490a07449cf3742d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu Babalar Günü'nde hayatının en büyük acısını yaşadı Antalya'da bulutlu hava da turistleri durduramadı Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk fragman Serdar Akinan'dan gündemini karıştıracak ''Suriye'de yağmalama'' iddiası İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı ''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?'' Böylesi ancak Türkiye'de olur: Çatıdan kendisi indi, arkadaşını çıkardı Şanlıurfa'da ''sulama'' kavgası: Ölü ve yaralılar var