Anasayfa Video Galeriler Gündem Seray Sever'den 10 yaş küçük kocasıyla aşk dolu paylaşım Seray Sever'den 10 yaş küçük kocasıyla aşk dolu paylaşım 27 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 17:06 Doya Doya Moda adlı programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çektirdiği fotoğraflardan yapılan kolajı paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60afa768c4bcfb483f6e80e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay: Elleri ve ayaklarına çivi çakıldı İşte Adnan Menderes’in Yassıada'da 11 ay boyunca tutulduğu oda Tam da ''normalleşiyoruz'' derken kötü haberi Bilim Kurulu üyesi verdi Hababam Sınıfı'nın o sahnesi gerçek oldu Erdoğan yeni müjde verdi: ''3 kuyuda petrol keşfettik'' Dolandırıcıların son yöntemi şoke etti: Kargoları çalmışlar Suya giren köpek timsaha yem oldu Kılıçdaroğlu'ndan taban fiyat çağrısı: En az 7,5 lira olmalı Cemal Enginyurt canlı yayında ''Ak Türkçe'' dedi, sosyal medya yıkıldı