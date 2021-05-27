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Seray Sever'den 10 yaş küçük kocasıyla aşk dolu paylaşım

Doya Doya Moda adlı programında jüri üyeliği yapan Seray Sever, 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çektirdiği fotoğraflardan yapılan kolajı paylaştı.

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