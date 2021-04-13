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Serbest kalan emekli amiralden ilk açıklama

104 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün gece serbest kalan Cem Gürdeniz, adliye çıkışı açıklama yaptı.

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