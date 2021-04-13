Anasayfa Video Galeriler Gündem Serbest kalan emekli amiralden ilk açıklama Serbest kalan emekli amiralden ilk açıklama 13 Nisan 2021 Salı Saat: 11:11 104 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün gece serbest kalan Cem Gürdeniz, adliye çıkışı açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6075521dc89c825c3b2c1dcb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski sevgili dehşeti kamerada! Türkiye'de bir ilk! Kripto para hesabına haciz geldi Burası ne sınır kapısı ne de bir tatil yöresi... Ama araç kuyruğu kilometrelerce uzadı Site güvenliğine ''yeğenim kayboldu'' dayağı İstanbul'da akıl almaz hırsızlık kamerada! Acun Ilıcalı'dan bağış canlı yayınında dikkat çeken tepki İşte ''nasıl olsa aşımı oldum'' dememeniz için bir neden daha! Netflix'in yeni yerli dizisi 'Fatma'dan ilk fragman Bursa'da ''kameralı gözlük'' ile fuhuş skandalı!