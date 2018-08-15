Serbest kalan Yunan askerler ülkelerine gönderildi
15 Ağustos 2018 13:10
Serbest kalan Yunan askerler ülkelerine gönderildi
Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye edilen iki Yunan askeri, Çorlu Havalaalanı’na özel uçakla Yunanistan’a gönderildi. Edirne’den cezaevinden tahliye olan Yunan askerleri daha sonra karayoluyla Çorlu’ya getirildi. Camları siyah film kaplı bir minibüs içindeki Yunan askerlerine konsolosluk aracının yanı sıra koruma araçları da eşlik etti. Çorlu...