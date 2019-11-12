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  3. 12 Kasım 2019 14:05

Serçenin hayatını kurtaran kalp masajı kamerada

Malatya’da bir iş yerinin tabelasına çarparak yere düşen serçeyi gören esnaf, kalbi duran kuşu kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdü.

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