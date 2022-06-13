Anasayfa Video Galeriler Gündem Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 10:20 Serdar Ortaç son konserinde bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Çevresindekiler Serdar Ortaç'ın yardımına koşarken, Ortaç "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a6e542a73e3a277b70be83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meteoroloji Genel Müdürü oğlunun düğünü öncesi hava durumuna bakmayı unutunca.... İstanbul'da korkutan yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Cübbeli Atatürk'e hak verip, Diyanet'i eleştirdi Beylikdüzü’nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri kavga etti- 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika Haberler Çorum'daki hortum dehşeti kamerada Ankara'da dev hortum! Uçaklar piste inemedi Kızılırmak Nehri'nde korkutan gelişme! Nehir adındaki renge büründü Bu sefer öğrenciler ders verdi; lüks araç israfı dersi! Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci